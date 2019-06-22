Ракетки, кубки, два мяча: в Казани состоялся теннисный турнир для любителей Leninogorsk Cup

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялся теннисный турнир для любителей Leninogorsk Cup. Соревнование прошло в мужском парном разряде, в нем приняло участие 16 дуэтов игроков.

Турнир собрал лучших теннисистов со всех уголков России: в соревновании приняли участие спортсмены из Казани, Уфы, Альметьевска, Самары, Ульяновска, Ижевска, Екатеринбурга, Набережных Челнов, Лениногорска и Белебея.

Открыть мероприятие было поручено начальнику отдела летних видов спорта Центра спортивной подготовки Министерства спорта Республики Татарстан Елене Скоковой и руководителю исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан Наилю Залакову.

Первой слово взяла Скокова: «Для кого-то это первый крупный турнир в жизни, а для кого-то — очередная возможность показать свои силы. Я надеюсь, все участники найдут время насладиться красотами Казани, а также оставить приятное впечатление от гостеприимного Татарстана».

Далее начальник отдела летних видов спорта ЦСП вручила благодарственное письмо Министерства спорта Татарстана за личный вклад в развитие физкультуры и спорта в РТ мэру Лениногорска Рягату Хусаинову. Мэр лично присутствовать не мог, награду получил руководитель исполкома Лениногорска.

Далее к участникам обратился Залаков. «Это экспериментальный выезд, чтобы испытать навыки в чужих стенах и научиться чему-то новому. Всем участникам спасибо, но надеюсь, что следующее мероприятие мы проведём в родных лениногорских стенах».

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