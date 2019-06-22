Биткоин впервые с мая 2018 года преодолел отметку в 10 тыс. долларов

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В ночь с 21 на 22 июня стоимость биткоина впервые с мая прошлого года преодолела психологическую отметку в 10 тыс. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на CoinMarketCap.

По состоянию на 06.42 по московскому времени, криптовалюта дорожала на 10,33% — до 10,73 тыс. долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина росла на 10,72% — до 10,74 тыс. долларов.

По словам члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, цена за самую популярную криптовалюту преодолела отметку в 10 тыс. долларов «на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra».

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