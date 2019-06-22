На трассе Казань – Оренбург дальнобойщик насмерть сбил мотоциклиста

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). На трассе Казань – Оренбург дальнобойщик насмерть сбил 60-летнего мотоциклиста, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня в 00.25 на 235-м км автодороги Казань – Оренбург 31-летний водитель фуры "Исузу", следуя со стороны Казани в направлении Оренбурга, в нарушение ПДД, не выбрал безопасную скорость, не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом "RACER» под управлением 60-летнего жителя Черемшанского района», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

В результате ДТП байкер получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия.

Полицейскими было установлено, что погибший мужчина уже был лишен водительских прав, управлял незарегистрированным мотоциклом, кроме того, на нем не было мотошлема.

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