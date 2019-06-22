Полина Шевчук

22 июня 2019, 10:45

Происшествия

В Челнах сняли на видео, как байкер насмерть сбил женщину

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Происшествия

В Челнах сняли на видео, как байкер насмерть сбил женщину

Фото: соцсети

Смертельный наезд на 45-летнюю женщину произошел накануне вечером на улице Абсалямова.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах байкер насмерть сбил женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в 17.20 напротив одного из домов по улице Абсалямова 45-летний водитель мотоцикла "Сузуки" в нарушение ПДД не убедился, что перед остановившимся на правой полосе автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствует пешеход и продолжил движение, в результате чего совершил наезд на 45-летнюю женщину», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.  

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