(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В «Роскосмосе» разработали кодекс профессиональной этики космонавтов РФ, который представляет свод правил и принципов поведения российских космонавтов в период подготовки, а также непосредственно во время выполнения пилотируемого полета. Документ размещен на сайте нормативных правовых актов РФ.
Так, основными принципами, которыми должен руководствоваться космонавт, являются законность, справедливость, профессионализм и гуманность.
Кроме того, космонавты должны постоянно совершенствовать профессиональный, культурный и общеобразовательный уровни, соблюдать принципы здорового образа жизни, не разглашать информацию, составляющую государственную и иную охраняемую законом тайну, бережно относиться к предоставленному на время своей деятельности имуществу и пр.
Отдельным пунктом прописаны и этические правила поведения. Так, космонавт должен воздерживаться от грубости, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, использования нецензурной лексики и не должен вести образ жизни, негативно влияющий на престиж профессии.
Нарушения будут рассматриваться отрядом космонавтов РФ, в результате может быть вынесено предупреждение о недопустимости неэтичного поведения, также соблюдение или несоблюдение положений кодекса будет в дальнейшем учитываться при проведении аттестации и принятии решения о выдвижении космонавта на должности.