Уникальные документы о защите Брестской крепости опубликовали на сайте Минобороны РФ

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). На сайте Министерства обороны РФ опубликовали уникальные документы из фондов Центрального архива ведомства, которые рассказывают о подвиге защитников Брестской крепости. Материалы разместили в специальном историко-патриотическом разделе.

Оборона Брестской крепости является одним из первых сражений Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года гитлеровские войска внезапно напали на цитадель, намереваясь полностью овладеть ею за несколько часов. Однако они встретили яростный отпор ее защитников, которые до конца сдерживали натиск врага.

«Враг не скрывал потрясения от мужества бойцов Красной Армии, он начал осознавать, что „поход на Восток“ не будет для него легкой прогулкой», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Среди материалов – вырезки из газет, донесение об артобстрелах крепости и воспоминания выживших участников обороны, взятые у них после войны. Опубликованные документы раскрывают судьбы защитников крепости, рассказывают об их подвиге, а также проливают свет на неизвестные события тех времен.

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