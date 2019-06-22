В 2020 году Казань примет XVII Всемирную конференцию Лиги исторических городов

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Казань 18–20 июня 2020 года станет местом проведения XVII Всемирной конференции Лиги исторических городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Соответствующее решение принял на заседании, прошедшем накануне в Казани, совет директоров международной организации. Кроме того, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до этого столица РТ выиграла право провести данное мероприятие у себя на предыдущей, XVI Всемирной конференции, состоявшейся с 7 по 9 сентября 2018 года в турецкой Бурсе.

Всемирная конференция Лиги исторических городов будет организована на территории России впервые. Участники события обсудят историко-культурное наследие как основу национально-культурной и местной идентичности.

Кроме того, мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия основания Татарской АССР. Среди примерно 200 участников будут представлены не только руководители городов, но и эксперты в области сохранения наследия и народных традиций из муниципалитетов – членов лиги.

Первый заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова заверила членов совета директоров лиги, что конференция пройдет на высшем уровне. «Мы очень рады, что предложенная нами тема была принята всеми участниками совета директоров», – добавила она.

Помимо представительницы Казани, участие в совещании приняли делегаты от японского Киото, австрийского Бад-Ишля, иранского Шираза, южнокорейского Кенжду, китайского Сианя и турецкой Коньи.

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