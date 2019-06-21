Дамир Фаттахов предложил создать в Нижнекамске федеральный детский лагерь – «второй Артек»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов предложил создать в Нижнекамске «второй Артек». Накануне глава ведомства осмотрел реконструируемый лагерь «Кама», отметив, что в прошлом году стартовала беспрецедентная программа по капремонту лагерей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Дамир Фаттахов выразил надежду, что оздоровительный объект станет не только «одним из лагерей Татарстана», а приобретет более высокий статус и станет всероссийским лагерем.



«У нас есть "Артек", у нас есть "Орленок", и почему бы именно Нижнекамску не взять эту амбициозную задачу на себя и идти к ней вместе. Мы тоже будем оказывать всестороннюю поддержку, потому что вы имеете уникальное место с точки зрения и природы, и традиций, поэтому я под впечатлением того, где мы сейчас находились», – отметил министр.



Программа реновации объектов летнего отдыха детей рассчитана на три года, объем финансирования – 7 млрд рублей на всю республику. В этом сезоне масштабный ремонт состоится в нижнекамском лагере «Кама», на эти цели выделено 182 млн рублей.





Работа кипит. На эти средства строители начали создавать входную группу, ремонтировать два спальных корпуса и восстанавливать под эти цели еще два заброшенных здания, обустраивать на озере безопасный пляж, строить футбольное поле, хоккейный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, зоны для паркура и воркаута, амфитеатр, детскую площадку и новые беседки.



В ближайшие годы планируют объединить лагерь «Кама» с расположенным неподалеку «Зангар Кулем». В будущем комплекс площадью почти девять гектаров с множеством интересных локаций привлечет жителей со всей страны и мира.

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