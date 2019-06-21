Татар-информ

22 июня 2019, 09:07

Общество

Дамир Фаттахов предложил создать в Нижнекамске федеральный детский лагерь – «второй Артек»

Рекомендуем

Общество

Дамир Фаттахов предложил создать в Нижнекамске федеральный детский лагерь – «второй Артек»

Фото: e-nkama.ru

Дамир Фаттахов выразил надежду, что оздоровительный объект станет не только «одним из лагерей Татарстана», а приобретет более высокий статус.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов предложил создать в Нижнекамске «второй Артек». Накануне глава ведомства осмотрел реконструируемый лагерь «Кама», отметив, что в прошлом году стартовала беспрецедентная программа по капремонту лагерей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Дамир Фаттахов выразил надежду, что оздоровительный объект станет не только «одним из лагерей Татарстана», а приобретет более высокий статус и станет всероссийским лагерем.

«У нас есть "Артек", у нас есть "Орленок", и почему бы именно Нижнекамску не взять эту амбициозную задачу на себя и идти к ней вместе. Мы тоже будем оказывать всестороннюю поддержку, потому что вы имеете уникальное место с точки зрения и природы, и традиций, поэтому я под впечатлением того, где мы сейчас находились», – отметил министр.

Программа реновации объектов летнего отдыха детей рассчитана на три года, объем финансирования – 7 млрд рублей на всю республику. В этом сезоне масштабный ремонт состоится в нижнекамском лагере «Кама», на эти цели выделено 182 млн рублей.



Работа кипит. На эти средства строители начали создавать входную группу, ремонтировать два спальных корпуса и восстанавливать под эти цели еще два заброшенных здания, обустраивать на озере безопасный пляж, строить футбольное поле, хоккейный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, зоны для паркура и воркаута, амфитеатр, детскую площадку и новые беседки.

В ближайшие годы планируют объединить лагерь «Кама» с расположенным неподалеку «Зангар Кулем». В будущем комплекс площадью почти девять гектаров с множеством интересных локаций привлечет жителей со всей страны и мира.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В 2020 году Казань примет XVII Всемирную конференцию Лиги исторических городов
Новости дня
09:48
В России временно запретили авиакомпаниям летать в Грузию
09:24
Уникальные документы о защите Брестской крепости опубликовали на сайте Минобороны РФ
09:07
Дамир Фаттахов предложил создать в Нижнекамске федеральный детский лагерь – «второй Артек»

Дамир Фаттахов выразил надежду, что оздоровительный объект станет не только «одним из лагерей Татарстана», а приобретет более высокий статус.

08:43
В 2020 году Казань примет XVII Всемирную конференцию Лиги исторических городов

Решение о месте проведения конференции принято на заседании совета директоров лиги в столице Татарстана.

08:08
Казанский кремль и Башню Сююмбике представят в миниатюре в московском парке Царицыно

Семь российских мусульманских святынь будут представлены в миниатюре в столичном парке Царицыно.

07:50
За самовольное расширение территории карьера в Татарстане оштрафовали добывающую компанию

Занимающееся добычей известняка предприятие вышло за границы отведенного для этих целей участка.

07:09
В Казани откроется выставка о художнике Владимире Кудряшеве из серии «Московские казанцы»

На выставке посетители познакомятся с творчеством одного из ярких представителей советского искусства 1920–1930-х годов.

06:36
Сельской детворе Верхнеуслонского района помогли собратья в школу

В рамках акции «Помоги собраться в школу» чествовали 15 будущих первоклассников Коргузинского и Большемеминского сельских поселений.

05:37
Жители Нижнекамска получили доступ к «зеленому» аналогу «Народного контроля»

К специалистам можно обратиться через круглосуточный call-центр – 8 (800) 600-90-08 и через сайт – radar.reo.ru.

04:43
В Альметьевске стартовала приемная кампания «Колледжа будущего Татарстана»

Во время учебы студенты освоят до трех-четырех профессий, смогут работать на токарных и фрезерных станках, узнают основы программирования.

03:57
Юные бугульминцы посетили семейную ферму и поухаживали за телятами

Экскурсия для детей «Есть земля, на которой живу я» была организована работниками Батырского сельского клуба.

02:05
Специалисты ДРКБ осмотрели агрызских детей с эндокринной патологией

Мобильный центр здоровья ДРКБ провел мастер-класс в Агрызской ЦРБ.

01:10
Буинские детские лагеря «Бор» и «Чайка» будут работать по пяти программам

Лагеря обеспечены квалифицированными специалистами, прошедшими профессиональную подготовку.

00:21
В нижнекамскую школу «Тема 37» со скалодромом и гуманной педагогикой набрали 800 детей

Необходимость новой школы была доказана быстрым темпом набора детей.

21.06 23:56
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% в год
21.06 23:42
Всероссийскую акцию «Горсть памяти» провели на братских могилах Кукморского района РТ

Землю с могил передадут для хранения на территории главного храма Вооруженных сил России в Москве.

21.06 23:25
В Мензелинске слив сточных вод привез к загрязнению почвы железом и цинком

Допустившую сброс фекальных вод компанию обяжут компенсировать вред.

21.06 23:09
В Бухаре отметили татаро-башкирский праздник Сабантуй-2019

Ярким событием праздника стала музыкальная программа приглашенных гостей из Татарстана.

21.06 23:02
Стали известны наиболее надежные машины в мире
21.06 22:45
Аксубаевские футболистки выиграли первенство Татарстана среди девушек

«Серебро» завоевала команда «Олимп» из Мензелинска, третье место досталось команда «СШ № 2» из поселка Васильево.

21.06 22:28
Активисты МГЕР в Казани зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Представители «Молодой Гвардии “Единой России”» приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».

21.06 22:17
Под Казанью фермеры пожаловались на массовую гибель пчел

С мором насекомых столкнулись все пчеловоды деревни Средний Алат Высокогорского района РТ.

21.06 22:06
В Татарстане на серию спортивных соревнований Timerman потратят около 28 млн рублей

Серия соревнований включает семь различных спортивных мероприятий.

21.06 21:49
В Арском районе РТ ликвидирована свалка бытового и строительного мусора

Главе Старочурилинского сельского поселения Арского района было направлено обращение с просьбой устранить нарушение.

21.06 21:32
Злоумышленники овладели новой тактикой слива личной информации пользователей
События