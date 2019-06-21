Татар-информ

22 июня 2019, 06:36

Наука и образование

Сельской детворе Верхнеуслонского района помогли собратья в школу

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Наука и образование

Сельской детворе Верхнеуслонского района помогли собратья в школу

Фото: «Волжская новь»

В рамках акции «Помоги собраться в школу» чествовали 15 будущих первоклассников Коргузинского и Большемеминского сельских поселений.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Очередная благотворительная акция «Помоги собраться в школу» состоялась в Верхнеуслонском районе, пишет газета «Волжская новь».

В рамках акции в торжественной обстановке 15 будущих первоклассников Коргузинского и Большемеминского сельских поселений получили портфели и школьные принадлежности.



Педагоги Коргузинской школы представили яркое театрализованное представление, в ходе которого вовлекли в происходящее и будущих школьников. Замглавы района Сергей Осянин поздравил ребят и их родителей, а также поблагодарил директора агрофирмы «Верхнеуслонская» Илью Лазарева за участие в акции. От исполкома района ему вручили Благодарственное письмо.

Совсем скоро для 12 юных коргузинцев и трех большемеминцев наступит торжественный момент. Вручение ранцев остальным виновникам торжества района продолжится.



«Сейчас ведем работу с благотворителями, чтобы также торжественно и празднично организовать вручение школьных принадлежностей всем будущим первоклассникам района, – сообщила замруководителя исполкома района Гулия Камалетдинова.

 

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