Татар-информ

22 июня 2019, 07:09

Культура

В Казани откроется выставка о художнике Владимире Кудряшеве из серии «Московские казанцы»

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Культура

В Казани откроется выставка о художнике Владимире Кудряшеве из серии «Московские казанцы»

На выставке посетители познакомятся с творчеством одного из ярких представителей советского искусства 1920–1930-х годов.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). 27 июня в Национальной художественной галерее ГМИИ РТ откроется пятая выставка из серии «Московские казанцы» под названием «Владимир Кудряшев (1902–1944). Графика, скульптура», сообщает пресс-служба галереи.

На выставке посетители познакомятся с творчеством одного из ярких представителей советского искусства 1920–1930-х годов, чей творческий путь начинался в Казани и продолжался в Москве. В кругу современников Владимир Кудряшев был известен как скульптор, добившийся успеха в создании монументально-декоративных скульптур, украшавших улицы и парки Москвы и других городов СССР.

Творчество Владимира Кудряшева не ограничивается скульптурой. На выставке будут представлены его живописные и графические работы. Гости экспозиции посмотрят на Владимира Кудряшева не только как на известного и успешного мастера «социалистического реализма» 1930-х годов, но и как на смелого экспериментатора-авангардиста 1920-х в графических работах казанского периода.

фото: ГМИИ РТ

Художник предстанет также как внимательный и любящий семьянин, создававший в 1930-е годы трогательные зарисовки членов своей семьи – жены и детей, которые стали и моделями его скульптур в московский период. Таким образом, на выставке органично сочетаются публичная и личная стороны жизни художника.

Завсегдатаи Государственного музея изобразительных искусств РТ увидят знакомые произведения Кудряшева из собрания музея, в том числе офорты из альбома «Казанский Кремль» (1922). Большая часть экспонатов предоставлена дочерью художника Ириной Кудряшевой, которая в последние годы занимается изучением творчества своего отца. Ирина Владимировна специально приедет из Москвы и примет участие в церемонии открытия выставки.

Проект выставки весной 2019 года участвовал в конкурсе музейных проектов Российского Фонда культуры «Гений места» и был удостоен специального приза.

Выставка будет работать по 28 июля.

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