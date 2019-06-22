В Казани откроется выставка о художнике Владимире Кудряшеве из серии «Московские казанцы»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). 27 июня в Национальной художественной галерее ГМИИ РТ откроется пятая выставка из серии «Московские казанцы» под названием «Владимир Кудряшев (1902–1944). Графика, скульптура», сообщает пресс-служба галереи.



На выставке посетители познакомятся с творчеством одного из ярких представителей советского искусства 1920–1930-х годов, чей творческий путь начинался в Казани и продолжался в Москве. В кругу современников Владимир Кудряшев был известен как скульптор, добившийся успеха в создании монументально-декоративных скульптур, украшавших улицы и парки Москвы и других городов СССР.



Творчество Владимира Кудряшева не ограничивается скульптурой. На выставке будут представлены его живописные и графические работы. Гости экспозиции посмотрят на Владимира Кудряшева не только как на известного и успешного мастера «социалистического реализма» 1930-х годов, но и как на смелого экспериментатора-авангардиста 1920-х в графических работах казанского периода.

фото: ГМИИ РТ



Художник предстанет также как внимательный и любящий семьянин, создававший в 1930-е годы трогательные зарисовки членов своей семьи – жены и детей, которые стали и моделями его скульптур в московский период. Таким образом, на выставке органично сочетаются публичная и личная стороны жизни художника.



Завсегдатаи Государственного музея изобразительных искусств РТ увидят знакомые произведения Кудряшева из собрания музея, в том числе офорты из альбома «Казанский Кремль» (1922). Большая часть экспонатов предоставлена дочерью художника Ириной Кудряшевой, которая в последние годы занимается изучением творчества своего отца. Ирина Владимировна специально приедет из Москвы и примет участие в церемонии открытия выставки.



Проект выставки весной 2019 года участвовал в конкурсе музейных проектов Российского Фонда культуры «Гений места» и был удостоен специального приза.



Выставка будет работать по 28 июля.

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