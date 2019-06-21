Специалисты ДРКБ осмотрели агрызских детей с эндокринной патологией

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Специалисты ДРКБ провели мастер-класс в Агрызской центральной районной больнице по организации медицинской помощи детскому населению района, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В ходе кураторского выезда врачи ознакомились с работой детского отделения, роддома, женской консультации, детской консультации и проверили первичную медицинскую документацию. Специалисты проконсультировали детей с эндокринной патологией, их также осмотрели педиатры. Врачи обсудили проблемы организации педиатрической помощи и дали необходимые рекомендации.

В 2018 году специалисты ДРКБ выезжали в районы, где проводились обсуждения вопросов работы педиатрической службы и разбор случаев младенческой смертности. В этом году доктора ДРКБ продолжают курировать города и районы республики.

Помимо этого, в рамках проведения патологоанатомических конференций и разбора дефектов по конкретным случаям специалисты из районов приглашаются в ДРКБ. При необходимости подключаются главные внештатные специалисты, проводится обучение и стажировка на рабочих местах.

Всего для оказания лечебно-консультативной помощи Мобильный центр здоровья ДРКБ 167 раз выезжал в города и районы республики, были обследованы 4 тфс. 568 детей.

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