Юные бугульминцы посетили семейную ферму и поухаживали за телятами

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Маленькие жители деревни Батыр Бугульминского района посетили с экскурсией семейную ферму и покормили маленьких телят, пишет «Бугульминская газета».



Экскурсия для детей «Есть земля, на которой живу я» была организована работниками Батырского сельского клуба в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и Года рабочих профессий в Республике Татарстан. Дети побывали на семейной ферме Ситдиковых.





Доярки продемонстрировали ребятам, как доят коров и ухаживают за новорожденными телятами. Скотники рассказали, как правильно кормить годовалых бычков и телок. Каждый ребенок смог погладить маленьких телят и покормить их из собственных рук.

Дети остались довольны экскурсией. Домой ребята возвращались, спеша поделиться эмоциями со своими родителями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.