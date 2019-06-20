Татар-информ

22 июня 2019, 04:43

Наука и образование

В Альметьевске стартовала приемная кампания «Колледжа будущего Татарстана»

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Наука и образование

В Альметьевске стартовала приемная кампания «Колледжа будущего Татарстана»

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Во время учебы студенты освоят до трех-четырех профессий, смогут работать на токарных и фрезерных станках, узнают основы программирования.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). 20 июня в Альметьевском профессиональном колледже открылся набор абитуриентов-девятиклассников на образовательный проект «Колледж будущего Татарстана». Зачисление на 125 бюджетных мест пройдет без вступительных экзаменов – по среднему баллу аттестата, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Бывшие школьники будут осваивать профессии «Станочник (металлообработка)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Мастер слесарных работ», а также специальности «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Эти профессии включены в перечень 50 самых востребованных и перспективных профессий в России.

Обучение в «Колледже будущего Татарстана» основано на модели практико-ориентированного дуального образования: 40% времени занимает теория, 60% – практика в современном учебно-лабораторном комплексе, цехах известных заводов Альметьевска, Ноябрьска, Нижневартовска и других городов РФ. 

Во время учебы студенты освоят до трех-четырех профессий, смогут работать на токарных и фрезерных станках, электротехническом, сварочном оборудовании, будут знать основы программирования, CAD/CAM технологий, проектирования чертежей и 3D моделирования, а также многое другое.

Студентам компенсируют затраты на питание, предоставляют спецодежду, бесплатное медобслуживание. Самые успешные из них будут получать дополнительную стипендию. По итогам обучения лучшие выпускники получат приглашение на работу на завод «Алнас» и другие предприятия группы компаний «Римера».

Руководитель образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана» Айрат Хафизов рассказал, что за пять лет работы его выпускниками стали 128 человек. В текущем году колледж окончат 75 студентов. 34 из них получили приглашение на работу на завод «Алнас», еще трое будут работать на площадке сервисной сети «Римера-Сервис».

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