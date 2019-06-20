Татар-информ

22 июня 2019, 00:21

Наука и образование

В нижнекамскую школу «Тема 37» со скалодромом и гуманной педагогикой набрали 800 детей

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Наука и образование

В нижнекамскую школу «Тема 37» со скалодромом и гуманной педагогикой набрали 800 детей

Фото: e-nkama.ru

Необходимость новой школы была доказана быстрым темпом набора детей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается строительство новой школы в 45-м микрорайоне. Стоимость объекта составляет примерно 500 млн рублей. Посещать школу смогут около тысячи детей со всей округи, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Необходимость новой школы была доказана быстрым темпом набора детей. Хотя по закону до 1 июля можно принимать учеников только с закрепленной территории, все десять первых классов уже укомплектованы (в каждом – по 30 детей), набрано пять вторых, четыре третьих и три четвертых класса.

Всего в школу записались 784 ребенка, и если до конца июня цифра достигнет тысячи, учиться здесь будут дети только из соседних микрорайонов, как и было запланировано. Если вакантные места останутся, то записаться в новое образовательное учреждение под названием «Тема 37» можно будет из любой точки города. Телефон для справок: 8-987-061-10-45.

Есть пока и открытые вакансии среди преподавательского состава. Не хватает учителя по технологии, преподавателей по русскому языку и математике, а также специалистов для работы в начальной школе.

Преподавать в учреждении будут по системе «Школа без отстающих» с применением принципов гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.

Дизайн новой школы заметно отличается от традиционных классных комнат и коридоров. Каждый учебный кабинет оснащен помимо привычных досок еще и интерактивными.

Будет у 37-й школы и своя особенность – современный спортзал, оборудованный скалодромом, позволяющим на всероссийском уровне проводить соревнования по спортивному ориентированию.

Сейчас строители занимаются монтажом внутренних инженерных сетей, отделочными работами, обустройством фасада, благоустройством территории. «Тема 37» распахнет свои двери уже 1 сентября.

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