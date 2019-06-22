Для казанцев проведут бесплатную консультацию в День юридической помощи

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). 27 июня в столице РТ пройдет Единый день бесплатной юридической помощи.

Задать интересующие вопросы и получить консультацию специалистов горожане смогут с 9.00 и до 16.30 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: ул. Карла Маркса, № 31/7, а также в общественных приемных городских отделений партии по адресам: ул. Восстания, № 34; ул. Дементьева, № 2б; ул. Жуковского, № 12; ул. Ипподромная, № 17; Сибирский тракт, № 20; ул. Халтурина, № 16 и ул. Четаева, № 50.

Ответят на вопросы граждан специалисты отделения ПФР по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по республике, нотариальной и адвокатской палат РТ, Минтруда и Минюста РТ, Конституционного суда Татарстана и АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан».

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