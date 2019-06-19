Казанский кремль и Башню Сююмбике представят в миниатюре в московском парке Царицыно

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Царицынском парке в Москве с 25 июня начнет работать выставка «Россия в миниатюре». Красоту столицы Татарстана продемонстрируют миниатюрные копии Казанского Кремля и Башни Сююмбике, сообщает пресс-служба выставки «Россия в миниатюре».

В экспозиции будут представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50, — от Московского Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке.

Среди множества объектов будут представлены и мечети – Суннитская мечеть Владикавказа, одна из крупнейших мечетей России «Сердце Чечни» в Грозном, мечеть Джума Хан-Джами в Евпатории, Соборная мечеть в Нальчике, уфимская мечеть «Ляля-Тюльпан».

Автором проекта выступил Виктор Жиленко. Он рассказал, что на макете можно будет увидеть самые разные достопримечательности, в том числе Спасскую башню с курантами, один из самых труднодоступных маяков России – маяк Анива, расположенный на одноименном мысе острова Сахалин, Ласточкино гнездо и Массандровский дворец в Крыму.

Над созданием парка «Россия в миниатюре» в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.

Выставка создана с целью популяризации внутреннего туризма в России.

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