Буинские детские лагеря «Бор» и «Чайка» будут работать по пяти программам

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В детских оздоровительных лагерях Буинского района «Бор» и «Чайка» реализуют программы по экологическому, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому, творческому и спортивно-туристическому направлениям, сообщает пресс-служба eполномоченного по правам ребенка в Татарстане.



Глава Буинского района Марат Зяббаров, члены межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, общественный помощник eполномоченного по правам ребенка в РТ и детский общественный помощник посетили данные лагеря.



В ходе проверки они уделили внимание наличию разрешений надзорных органов на открытие лагерей, организации питания детей, соблюдению норм и правил санитарно-гигиенической и противоэпидемической безопасности, а также оценили программу воспитательной деятельности.





По итогам проверки выяснилось, что лагеря обеспечены квалифицированными специалистами, прошедшими предварительные медицинские осмотры, профессиональную подготовку и проверку отсутствия судимости. Охрану лагерей обеспечивает частная охранная организация «Хранитель».

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