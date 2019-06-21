В Мензелинске слив сточных вод привез к загрязнению почвы железом и цинком

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Мензелинске компанию, допустившую разрушение септика и слив сточных вод из него на почву, обяжут компенсировать нанесенный вред. Фирма уже отремонтировала септик и провела рекультивацию пораженного участка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инцидент произошел на улице Гайдара. Прибывшие на место сотрудники специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии Татарстана взяли пробы почвы.

Их анализ показал, что в результате сброса фекальных вод предельно допустимая концентрация марганца в земле оказалась превышена в 1,6 раза, железа – в 9 раз, нитрат-ионов – в 1,2 раза, а цинка – в 3,4 раза.

После определения ответственного за случившиеся юридического лица и составления административного протокола виновник инцидента приступил к устранению последствий. Теперь в соответствии с частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ компании грозит штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

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