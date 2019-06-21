Татар-информ

21 июня 2019, 23:02

Общество

Стали известны наиболее надежные машины в мире

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Общество

Стали известны наиболее надежные машины в мире

Возглавила рейтинг марка Genesis южнокорейского концерна Hyundai.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Автомобили марки Genesis южнокорейского концерна Hyundai возглавили рейтинг наиболее надежных машин от американской компании J.D. Power and Associates. Об этом пишет «Российская газета».

Агентство оценивает надежность автомобилей, сравнивая число выявленных за первые три месяца использования дефектов на 100 машин. В частности, на 100 автомобилей Genesis пришлись 63 поломки.

На втором месте в рейтинге оказалась еще одна корейская компания KIA, а третьим стал сам Hyundai. На четвертой, пятой и шестой позициях разместились авто американских марок Ford, Lincoln и Chevrolet, которые опередили японские Lexus и Toyota.

Впрочем, у автомобилей европейского производства, таких как Mercedes, Audi, BMW, Volvo и Volkswagen, результаты оказались еще хуже. А с наибольшим количеством проблем за первое время использования столкнулись владельцы британских Land Rover и Jaguar.

Курирующий исследования качества автомобилей в J.D. Power Дейв Сарджент объяснил высокие результаты машин корейских производителей тем, что они уделяют большое внимание предотвращению возникновения проблем с электроникой. А именно с ними чаще всего сталкиваются владельцы новых авто.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британские эксперты составили список самых надежных подержанных авто.

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