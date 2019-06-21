В Алексеевском районе открылась обновленная набережная

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В поселке Алексеевское открылась обновленная набережная, церемония привлекла множество местных жителей и гостей поселка, пишет газета «Заря».



Новое благоустроенное общественное пространство уже успело стать местом притяжения алексеевцев. Глава района Сергей Демидов поздравил собравшихся и призвал их беречь обновленную зону отдыха.





Праздник получился ярким и красочным. Артисты народной самодеятельности подготовили праздничный концерт, дети участвовали в конкурсах и запускали воздушного змея.

Кульминацией праздника стала дискотека с красками холи. В одно мгновение и танцпол, и одежда танцующих превратились в настоящую радугу.

Несколько дней назад на зоне променада алексеевской набережной, а также на детской игровой и спортивной площадке установили освещение. Алексеевцы провели на прибрежной линии субботник, очистив береговую полосу от травы и поросли.

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