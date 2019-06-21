Активисты МГЕР в Казани зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии “Единой России”» сегодня почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, поддержав всероссийскую акцию «Свеча памяти». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВВП «Единая Россия».

В Казани акция прошла у памятника Неизвестному солдату в парке имени Горького. Активисты МГЕР раздавали горожанам гвоздики и свечи с георгиевскими лентами. А ровно в 22.00 участники акции зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню у подножья стелы «Павшим за Советскую власть».

«Сегодня здесь собрались люди, неравнодушные к нашей истории и цене, которую наш народ заплатил за мирное небо над головой и благополучие следующих поколений. Мы помним наших героев и чтим их подвиг, как молодежная общественная организация прилагаем большое количество усилий, чтобы внести вклад в патриотическое воспитание подрастающих поколений», – сказал руководитель ТРО ВОО «Молодая гвардия “Единой России”» Динар Бариев.

Аналогичные мероприятия состоялись и в районах республики. Татарстанцы зажигали свечи на мемориальных комплексах и в окнах своих домов.

Всероссийская акция «Свеча памяти» традиционно проходит в ночь накануне Дня памяти и скорби, посвященного началу Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В России акция состоялась уже 11-й год.

Непосредственно в День памяти и скорби в Казани также пройдут памятные акции. Так, в парке Победы 10.00 состоится митинг, приуроченный к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Здесь же под открытым небом покажут советскую кинокартину «Они сражались за Родину» в рамках серии бесплатных кинопоказов при поддержке благотворительного фонда «Память поколений» и акции «Красная гвоздика».

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