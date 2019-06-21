Минниханов в Уфе принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание прошло под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и было посвящено экологической тематике. «В частности, обсуждались вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и экологического оздоровления реки Волга», — говорится в сообщении.

С докладами на заседании выступили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

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