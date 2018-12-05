Семья Люльковичей из Татарстана получит гражданство РФ в ускоренном порядке после эфира с Путиным

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Ставшая знаменитой на всю страну многодетная семья Люльковичей из Набережных Челнов получит гражданство России в ускоренном порядке. Об этом сообщила заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Елена Соловьева.

«Обращение семьи Люльковичей рассмотрено Министерством внутренних дел РФ, найдены варианты, которые помогут в ускоренном порядке решить вопросы с приобретением гражданства», – сказала Соловьева.

По ее словам, семья уже подала заявление на участие в государственной программе добровольного переселения граждан, которая работает на территории Татарстан. «Проведено согласование с Министерством труда и занятости РТ, в ближайшее время документы будут рассмотрены, и семья получит российское гражданство», – отметила заместитель начальника управления.

Семья Люльковичей обратилась к Президенту РФ в ходе телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Беженцы сообщили, что приехали в Татарстан из Донбасса, с территории, подконтрольной Киеву, и поэтому не могут получить гражданство в упрощенной форме.

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