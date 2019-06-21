В Татарстане на серию спортивных соревнований Timerman потратят около 28 млн рублей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на семь спортивных соревнований Timerman, а именно на забег «Ночная Казань», Ironstar & Timerman Kazan 2019, Kama Swim, «Казанский триатлон», «Камский», «Альметьевский» и «Казанский» полумарафоны потратят около 28 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Для победителей соревнований закажут порядка 196 кубков и 15 тыс. медалей.

На организацию и проведение спортивных соревнований — легкоатлетический забег «Ночная казань» потратят 2,9 млн рублей, на соревнования по триатлону Ironstar & Timerman Kazan 2019 — 5,1 млн рублей, на соревнования «KAMA Swim» — 2,4 млн рублей.

Соревнования по легкой атлетике «Камский полумарафон» обойдутся в 1,8 млн рублей, «Казанский триатлон» — 5,9 млн рублей, «Альметьевский полумарафон» — 1,5 млн рублей, «Казанский полумарафон» — 8 млн рублей.

Соревнования будут проводиться с июля по октябрь 2019 года. Финансироваться спортивные мероприятия будут из бюджета РТ.

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