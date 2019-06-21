Сегодня ночью более 200 казанцев пройдут шествием по городу в рамках акции «Свеча памяти»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В ночь с 21 на 22 июня в память о павших воинах Великой Отечественной войны Волонтеры Победы Татарстана организуют Всероссийскую акцию «Свеча памяти». Об этом сообщает Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Акция проводится по всей республике ежегодно с 2015 года.

«В одно время свечи зажгутся в более чем 26 городах и муниципальных районах, и охватят более 10 000 жителей Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

В Казани акция начнется возле Вечного огня в 2.30 в парке им. Горького, затем шествием более 200 горожан пройдут с зажженными лампадными свечами до парка Победы через мост Миллениум.

Участниками станут активисты Татарстанского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы», представители молодежных и общественных организаций, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ и исполкома Казани, а также жители города.

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