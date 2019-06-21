МЧС РТ: Подверженные лесным пожарам 56 поселений недостаточно соответствуют требованиям безопасности

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане 56 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, не в полной мере соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщил сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ в Кабинете Министров РТ заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ по государственной противопожарной службе Константин Чанышев.

«56 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, не в полной мере соответствуют требованиям пожарной безопасности. В них выявлено 230 нарушений», – рассказал докладчик.

Он добавил, что на территории Татарстана риску возникновения лесных пожаров подвержены 80 детских оздоровительных лагерей. «Проверкой установлено, что все они готовы к эксплуатации в текущем году и требования пожарной безопасности выполнены в полном объеме», – заверил Чанышев.

По словам замначальника МЧС, в течение мая и июня этого года в республике пожаров на землях лесного фонда не произошло. «Вместе с тем, за эти два месяца произошло 353 ландшафтных пожара, связанных с горением сухой травы и камыша, в том числе 13 пожаров вблизи населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», – подчеркнул он.

Чанышев отметил, что 10 пожаров были потушены самостоятельно подразделениями добровольной пожарной охраны. «Ландшафтные пожары были потушены на площади, которую они приняли на момент прибытия подразделений. При этом 36 пожаров распространились на площади более 1 га, из них 13 случаев произошло в Казани. Причиной развития пожаров на значительную площадь стало их позднее обнаружение», – уточнил он.

В Приволжском федеральном округе на сегодня зафиксировано 547 лесных пожаров площадью, пройденной огнем, более 3 тыс. га. В Татарстане за последние восемь лет удалось избежать природных пожаров в государственном лесном фонде.

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