(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе на Волге росгвардейцы с поличным задержали браконьера с сетями, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Военнослужащие взвода катеров казанского моторизованного полка Росгвардии вместе с сотрудниками полиции провели рейд по поимке злоумышленников, занимающихся незаконным выловом рыбы. Так, патрулируя акваторию Волги у деревни Татарские Саралы, участники рейда заметили моторную лодку с рыбаком», – рассказали в Росгвардии.

Какое-то время они наблюдали за мужчиной, пока не убедились, что злоумышленник занимается незаконной добычей рыбы. После этого стражи порядка задержали 36-летнего мужчину.

Добыча нарушителя составила чуть более 30 экземпляров рыбы.

Действия задержанного попадают под статью «Незаконный вылов биологических ресурсов». Санкции предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

В итоге лодку с мотором и браконьерские орудия лова изъяли, а незаконно добытые ресурсы направили на ихтиологическое исследование.

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