В Менделеевске избрали новый состав совета директоров Акционерного общества «Аммоний»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске председатель совета директоров АО «Аммоний» Альберт Каримов провел годовое общее собрание акционеров, на котором избрали новый состав совета директоров химического предприятия. Об этом сообщается на портале Минпромторга РТ.

Директор ООО «ИНКО-ТЭК» «Татнефти» Александр Бабынин уступил место председателю совета директоров ЗАО «Ядран-Ойл» Иреку Салихову, а вице-президент ГК «ВЭБ» Антон Лысенков сменил Владимира Мусихина.

Прежние места в совете директоров сохранили заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, исполнительный директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов и помощник Президента РТ Ринат Сабиров.

Также на годовом общем собрании акционеров были подведены итоги работы предприятия за 2018 год и утверждена годовая бухгалтерская отчетность.

Акционерное общество «Аммоний» является предприятием Менделеевска по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и селитры аммиачной.

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