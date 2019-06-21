В Казани прокуроры, ученые и судьи обсудили, как использовать IT-технологии в розыске преступников

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском юридическом институте, в рамках второй всероссийской конференции на тему «Информационные технологии в деятельности органов прокуратуры», прокуроры, ученые и судьи обсудили, как использовать IT-технологии в розыске преступников, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«На конференции обсудили теоретические и практические аспекты цифровой трансформации органов прокуратуры РФ, в том числе использование технологий для расследования преступлений, организации учета, прокурорского надзора, участия прокуроров в процессах и т. д.», – рассказал Галиев.

Он отметил, что живой интерес участников вызвало выступление представителей компании-разработчика информационно-аналитического комплекса ICM – системы, созданной для противодействия незаконным материалам в Интернете.

В конференции участвовали представители Генпрокуратуры РФ в ПФО, прокуроры из регионов, преподаватели юридических учреждений, научные сотрудники, судьи, а также полицейские. Прокуратуру Татарстана представляла зампрокурора Юлия Наумова.

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