Злоумышленники овладели новой тактикой слива личной информации пользователей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Злоумышленники фотографируют личную информацию пользователей с экрана компьютера на телефон и выкладывают ее в скрытой сети DarkNet. О новой тактике слива данных пишут «Известия».

«Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в „облако“, но способны выявить фотографирование экрана», — говорится в сообщении.

Новым способом почти не пользовались в прошлом году, поэтому специалисты не обращали на него пристального внимания.

Кроме того, 80% среди каналов сливов данных по-прежнему остались выгрузки из корпоративных информационных систем на внешние носители.

Ранее Роскачество поделилось советами о том, как избежать утечки персональных данных.

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