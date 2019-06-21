В Татарстане самое большое число случаев возгораний на землях зафиксировано в Нижнекамском районе

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году самое большое количество случаев возгораний на землях зафиксировано в Нижнекамском районе. Об этом сообщил сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ в Кабинете Министров РТ глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

«Анализ результатов возгораний на землях иных категорий показал, что самое большое количество случаев в этом году зафиксировано в Нижнекамском – 55, Азнакаевском – 42, Зеленодольском – 39, Лаишевском – 38, Мамадышском – 32, Чистопольском – 30, Лениногорском – 29 районах», – рассказал министр лесного хозяйства РТ.

По его словам, в этом году на землях иных категорий выявлено 565 возгораний. В 80% случаев основной причиной их возникновения стало неконтролируемое выжигание прошлогодних пожнивных остатков и стерни на землях сельхозназначения. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 463 возгорания.

Кузюров напомнил, что в лесах Татарстана пожароопасный сезон ежегодно устанавливается с 15 апреля. «С началом пожароопасного сезона на территории республики зафиксирована 941 термоточка, из них подтвержденных, возникших на прилегающих к лесному фонду землях, – 479 единиц. Основные предпосылки возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности населением», – отметил докладчик.

Он также добавил, что риск повышенного возникновения пожаров, как показывает практика, в республике снижается не раньше октября. «В текущем году в Татарстане выдано уже более 1,3 тыс. предостережений, – подчеркнул министр. – По статистике Рослесхоза, из 100 случаев пожаров 82 приходились на выжигание сухой травы».

В Приволжском федеральном округе на сегодня зафиксировано 547 лесных пожаров площадью, пройденной огнем, более 3 тыс. га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров увеличилось на 35%, площадь, пройденная огнем, – на 20%. В Татарстане за последние восемь лет удалось избежать природных пожаров в государственном лесном фонде.

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