Татарстанский муфтият передал религиозную литературу ДУМ Башкортостана

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Муфтият Татарстана направил в адрес ДУМ Башкортостана религиозную литературу издательского дома «Хузур». Издания будут использованы в образовательной деятельности медресе республики, сообщает ДУМ РТ.

Мероприятие проводится в рамках многосторонних партнерских отношений между духовными управлениями мусульман двух республик. Цель обеспечения литературой — укрепление взаимодействия с братским народом.

В дар были переданы несколько наименований книг, среди которых — издание на арабском языке «Нур аль-идах» имама Хасана ибн Аммара ибн Али аш-Шурунбуляли, труд «Исгафуль-муриддин ли-икамати фараид ад-дин» на арабском языке шейха Абдульгани бин Талиб ад-Димашки, а также книга «Ат-Тахсил ад-дарури ли масаил Аль-Кудури», переведенная на татарский язык.

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