Казань примет первенство ПФО по русским и стоклеточным шашкам

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). С 24 июня по 3 июля в Казани пройдет первенство Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 9, 11, 14 и 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Турнир пройдет в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва им. Р.Г. Нежметдинова (ул.Бутлерова, 7).

В соревнованиях примут участие около 200 шашистов из десяти регионов ПФО.

В рамках соревнований состоятся мастер-классы и сеансы одновременной игры ведущих шашистов Татарстана.

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