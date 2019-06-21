Сегодня 110-летие отмечает кинологическая служба УФСИН России

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сегодня 110-летие отмечает кинологическая служба уголовно-исполнительной системы России. Свои поздравления коллегам и ветеранам передают руководство и весь личный состав УФСИН России по РТ.

«21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге по инициативе министра внутренних дел России Петра Столыпина была организована первая школа-питомник "Российского общества поощрения и применения собак к полицейской сторожевой службе". С этой даты начинается история кинологической службы правоохранительных органов России», – сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства Татарстана.

На сегодняшний день в кинологической службе УФСИН в Татарстане трудятся без малого 170 специалистов-кинологов и порядка 250 служебных собак.

Животные применяются для охраны исправительных учреждений, конвоирования, в обеспечении правопорядка. Кроме того, собаки участвуют в розыске и задержании бежавших осужденных, ищут наркотики, взрывчатые вещества, а также оружие и боеприпасы.

«Сотрудники кинологической службы УФСИН России по РТ неоднократно становились призерами и победителями региональных и всероссийских соревнований. Руководство и весь личный состав пенитенциарного ведомства Татарстана поздравляют сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником», – говорится в сообщении.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.