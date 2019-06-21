(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). У населенного пункта Венета в Арском районе РТ ликвидирована свалка бытового и строительного мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированную свалку по жалобе местного жителя выявили сотрудники Северного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов у населенного пункта Венета Арского района», — говорится в сообщении.

Главе Старочурилинского сельского поселения Арского района было поручено устранить нарушение.

В настоящее время приняты меры по ликвидации свалки, участок рекультивирован.

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