Казанский школьник запустил проект-марафон «Убери мусор»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Второклассник из лицея № 121 Тамерлан Фазлыев дал старт экомарафону «Убери мусор», сообщает портал мэрии Казани.
Чтобы поучаствовать в проекте, любой желающий может найти за городом загрязненную территорию, сфотографировать ее, после чего навести на участке порядок. Участники должны выложить в Instagram`e две фотографии — до и после уборки — с хештегом #проектмусор, а также указать размер убранной территории.
Тамерлан дал старт марафону своим примером — он убрал территории размером 10 кв. метров.
«Если один ученик уберет территорию размером 10 на 10 шагов, то только наш класс очистит 4 гектара земли», — отметил второклассник.
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В день защиты детей , мой брат, Тамерлан Фазлыев, ученик 2Б класса Лицея 121, объявляет начало проекта-марафона «Убери мусор»! 🔥Тамерлан убрал территорию размером 10 кв.м в лесу рядом с посёлком Габишево (Татарстан) 👉Тамерлан передаёт эстафету ТЕБЕ! ——————————————— 📍найди загрязнённую территорию за городом 📍сфотографируйся рядом с мусором 📍измерь шагами загрязнённую площадь 📍убери мусор 📍сделай фото на убранной территории 📍размести фото в Instagram с хештегом #проектмусор и укажи, какой по размеру квадрат земли ты убрал 📍Передай эстафету всем своим друзьям и подписчикам Instagram ——————————————— ☝Если один участник уберёт квадрат 10*10 шагов, то только наш класс очистит 4 Га земли. ☝Планируем получить поддержку СМИ и правительства республики Татарстан.