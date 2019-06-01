Казанский школьник запустил проект-марафон «Убери мусор»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Второклассник из лицея № 121 Тамерлан Фазлыев дал старт экомарафону «Убери мусор», сообщает портал мэрии Казани.

Чтобы поучаствовать в проекте, любой желающий может найти за городом загрязненную территорию, сфотографировать ее, после чего навести на участке порядок. Участники должны выложить в Instagram`e две фотографии — до и после уборки — с хештегом #проектмусор, а также указать размер убранной территории.

Тамерлан дал старт марафону своим примером — он убрал территории размером 10 кв. метров.

«Если один ученик уберет территорию размером 10 на 10 шагов, то только наш класс очистит 4 гектара земли», — отметил второклассник.

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