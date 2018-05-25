Глава Минлесхоза Татарстана предложил создать в Казани городское лесничество

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров предложил создать в Казани городское лесничество. Такое предложение глава Минлесхоза высказал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ в Кабинете Министров РТ.

«Просил бы поддержать предложение по созданию в Казани городского лесничества, поскольку имеются большие массивы городских лесов, где необходимо регулярно проводить лесохозяйственные работы. Это позволит содержать леса в чистоте и порядке. Наших полномочий там нет, и мы не можем затрачивать на это средства, работа сдерживается», – сказал Кузюров.

Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин ответил, что этот вопрос необходимо детально изучить. «Прошу, чтобы Казань, Минлесхоз и наше правовое управление отработало этот вопрос. Он, на самом деле, непростой, поскольку касается сметы, людей и так далее. Кроме того, тушение пожаров в этом случае уходит от лесхозов и становится функцией МЧС», – заявил он.

В состав лесопожарных формирований в Татарстане входит 651 человек, имеется 319 единиц различной техники. На случай режима ЧС предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и организаций общей численностью около 3 тыс. человек, в оснащении которых имеется более 600 единиц техники. Ведется космический, авиационный и наземный мониторинг пожарной обстановки.

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