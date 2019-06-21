Аксубаевские футболистки выиграли первенство Татарстана среди девушек

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Чистополе на стадионе «Татнефть-Олимп» состоялось первенство Республики Татарстан по футболу 2019 года среди девушек 2003/2004 года рождения дивизиона «Б», сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.
Чемпионами стала команда «Аксу» из Аксубаево, «серебро» завоевала команда «Олимп» из Мензелинска, третье место досталось команда «СШ № 2» из поселка Васильево.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мамадышские школьники победили на республиканском этапе фестиваля ГТО.