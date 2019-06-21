Изобретение коллектива КНИТУ-КАИ вошло в топ-100 лучших изобретений года и получило патент

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Уникальное изобретение коллектива из КНИТУ-КАИ вошло в топ-100 лучших изобретений года. Технология представляет собой электрохимическую переработку золотосодержащего сплава. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

«Наше устройство подходит для нержавеющих металлов, для титановых и алюминиевых сплавов. Конструкция имеет сложную конфигурацию и предназначена для промышленных лазерных установок. Проект мы разрабатывали шесть лет, но где наш проект будет применяться, пока неизвестно», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» аспирант-инженер КНИТУ-КАИ Люция Хайруллина.

Она добавила, что проект относится к области обработки металлов лазерными лучами, в нем прописано три режима: лазерная резка, лазерное пробитие отверстий и лазерная сварка. В проекте представлена модель механического передвижения устройства, которая позволяет выполнять эти три режима лазерной обработки.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении точности обработки, экономичности, универсальности лазерной головки, говорится в описании к патенту на устройство.

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