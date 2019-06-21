Сразу два подростковых клуба открылись в Нижнекамске после капремонта

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сразу два подростковых клуба открылись сегодня в Нижнекамске после капитального ремонта. Торжественное открытие прошло при участии мэра Айдара Метшина и министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Глава республиканского ведомства отметил, что в Татарстане все делается для того, чтобы дети реализовывали себя, – это поможет сориентироваться в жизни, обрести профессию и навык, который сделает любого гражданина конкурентоспособным.





На ремонт и оснащение «Энергии» (Тихая аллея, 11) и «Ровесника» (Гагарина, 42) из бюджета республики было выделено 3,7 млн рублей. Эти средства позволили превратить помещения советских лет в современные объекты.

«Здесь созданы условия не только для того, чтобы вы отдыхали, но и развивались – чтобы это было интересно, креативно, содержательно», – отметил Айдар Метшин.



Градоначальник, воспользовавшись моментом, сам принял участие в мастер-классе по правильному складыванию одежды – чтобы не мялась. Кроме подобных лайфхаков в клубе «Энергия» будет работать студия шахмат и шашек, а в «Ровеснике» – танцевальная школа. В «Клевере», также отремонтированном в этом году, можно научиться компьютерному дизайну, а в «Азамате» научат петь. Все курсы для подростков проводятся бесплатно.





Программа модернизации клубов началась в Татарстане пять лет назад, Нижнекамск стал активным участником проекта. За это время на республиканские деньги было отремонтировано 19 объектов. Еще четыре планируют обновить в 2020, и тогда абсолютно все подростковые клубы в городе будут выглядеть современно.

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