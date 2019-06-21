В Алексеевском районе планируют построить Дом культуры на 300 мест почти за 17 млн рублей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В селе Билярск Алексеевского района планируют построить дом культуры на 300 мест. Общая стоимость строительства составит около 17 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Наименование объекта: Сельский дом культуры на 300 мест в с. Билярск Алексеевского муниципального района РТ. Источник финансирования: бюджет Алексеевского муниципального района Татарстана», — говорится в документах.

Под строительство выделят земельный участок размером 2,2 тыс. кв. метров. Общая площадь здания составит 493 кв. м.

В новом здании проведут монтаж внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции, слаботочного оборудования, газоснабжения, автоматику внутренних систем. Завершить работы планируют к 1 декабря 2019 года.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 9 июля, а сам аукцион пройдет 15 июля.

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