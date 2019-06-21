Татар-информ

21 июня 2019, 16:30

Экономика и финансы

Мухаметшин: Без человеческого капитала реализовать нацпроекты непросто

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Экономика и финансы

Мухаметшин: Без человеческого капитала реализовать нацпроекты непросто

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казани прошел III обучающий модуль образовательной программы «Конкурс стратегических инициатив "Локомотивы роста"», проводимой «Единой Россией».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин дал старт III обучающему модулю образовательной программы «Конкурс стратегических инициатив "Локомотивы роста"». Проект, направленный на поиск талантливых специалистов для построения инновационной экономики, реализует партия «Единая Россия». 

Спикер республиканского парламента назвал конкурс востребованным и необходимым проектом. «Мы пришли к выводу, что без хорошего человеческого капитала реализовать национальные проекты будет очень непросто. А вы получаете во время учебы, участия в этих программах беспрецедентно большой капитал, становитесь людьми очень конкурентоспособными и востребованными», — обратился он к участникам программы.

Участниками Конкурса стали молодые профессионалы в области экономики, промышленного сектора и управления в возрасте до 40 лет, студенты выпускных курсов по направлениям подготовки «экономика» и «менеджмент» со всей республики. Участие в нем подразумевало многоуровневую систему отбора и подготовки: прохождение тестирования, экспертное собеседование, образовательную программу, работу с лучшими наставниками, среди которых депутаты Госдумы, члены Совета Федерации РФ, депутаты Госсовета РТ, представители Правительства РТ, руководители предприятий и вузов, общественные деятели.

Больше всего заявок на участие в «Локомотивах роста» поступило от жителей Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги. После первого этапа конкурсного отбора из 250 заявок было выбрано 75 участников, которые приступили к образовательной программе. Обучающие модули прошли в Альметьевске, Набережных Челнах, Иннополисе и Казани. После каждого модуля участники получали тематические кейсы в качестве домашнего задания. В лидеры на текущий момент выбились 15 молодых людей, выступивших с самопрезентацией перед экспертами.

В 21 веке люди — главный капитал страны и республики, отметила координатор федерального партийного проекта «Локомотивы роста» в Республике Татарстан Альфия Когогина. Локомотивами роста для республики она назвала основные отрасли промышленности, поддержку малого и среднего бизнеса, цифровизацию всех сфер экономики. 

«Но мы со своими коллегами абсолютно убеждены в том, что главным локомотивом роста является человек — смелый, патриот, лидер. Только он сможет реализовать все цели, которые указаны в Стратегии-2030 и нацпроектах», — выразила уверенность Когогина.

Первой перед наставниками выступила 19-летняя студентка Казанского кооперативного института Лилия Ишмухаметова. Она занимается легкой атлетикой и научными исследованиями, учится на таможенное дело, работает в компании по поставкам химического сырья. 

«Участвую в проекте, потому что для меня это проверка своей конкурентоспособности среди сильнейших соперников. Самое главное — это возможность участия в развитии модели экономического развития республики. Я имею огромное желание приложить все свои силы для того, чтобы наша республика процветала. Неважно, каким способом я буду достигать эту цель — либо это работа на самом предприятии, либо в области административного регулирования», — заявила девушка.

Прослушав несколько выступлений, Фарид Мухаметшин отметил в беседе с журналистами, что у выступающих «горели глаза», и что многие из них уже состоявшиеся люди, которые продолжают учиться и добиваются новых высот.

«Мы думаем, что никто не должен быть растерян, потерян. Обязательно надо будет их использовать. Мы договорились с региональным отделением партии „Единая Россия“, что участники будут в активе на тех проектах, которые будем реализовывать на территории РТ», — подытожил спикер парламента.

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