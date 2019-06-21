В Татарстане в первый час работы горячей линии по оказанию помощи семьям поступило 20 обращений

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане в течение всего дня работает горячая линия по оказанию помощи неблагополучным семьям. В первый же час поступило более 20 обращений, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«На вопросы татарстанцев отвечают члены депутатского объединения “Мэрхэмэт-Милосердие”, аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане, сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты, МВД, прокуратуры республики. Депутаты и специалисты профильных ведомств намерены еще раз промониторить ситуации, связанные с неблагополучием в семье, – оставление без присмотра детей и пожилых граждан, насилие в отношении женщин и детей внутри семьи, алкоголизм, конфликты на бытовой почве», – отмечается в сообщении пресс-службы.

По мнению заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой, тема горячей линии очень актуальная, к депутатам неоднократно обращаются татарстанцы по различным вопросам семейного неблагополучия. «Уже поступило много звонков, они связаны и с выплатой алиментов, и с проблемами здоровья, когда состояние здоровья одного из членов семьи вызывает большую напряженность. Мы стараемся дать развернутые ответы, по возможности предпринять меры. Как и на прошлых прямых связях, чувствуем, что у людей нет достаточно информации, куда обращаться в том или ином случае», – сказала она.

Горячая линия «Женское внимание» традиционно организуется объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в РТ.

После завершения горячей линии (8(843)236-00-71) в 16 часов все вопросы будут разбиты на группы и переданы в работу.

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