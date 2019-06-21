Ассоциация кино тюркского мира планирует выйти на турецкий рынок кинопроката

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Ассоциация кино тюркского мира поставила перед собой задачу выйти на турецкий прокатный рынок. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию II Международного фестиваля тюркского кино, заявил президент-координатор организации Ходжакули Нарлиев.

«Наша задача — создать одну фирму, через которую будем прокатывать фильмы в наших государствах. Также мы постараемся войти в турецкий рынок, потому что Турция — это все-таки наши братья по языку, по истории», — подчеркнул спикер.

Он также добавил, что есть ряд сложностей, которые препятствуют сотрудничеству с турецкими прокатными компаниями. По словам Нарлиева, места на этом рынке в стране давно завоеваны, государство недостаточно поддерживает местных кинематографистов, фильмы стали «абсолютно торговым товаром», а не культурной ценностью.

«Войти на турецкий рынок — это для нас всех будет большой удачей. Это возможно, если мы будем действовать все вместе, договариваться», — заключил президент-координатор Ассоциации кино тюркского мира.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан и Узбекистан снимут совместный фильм по произведению писательницы Зифы Кадыровой «Сагынырсын — мин булмам». Кроме того, президент АО «Казахфильм» Бахыт Каирбеков планирует снять фильм о культуре и обычаях татарского народа в рамках цикла передач «Тюрки мира».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.