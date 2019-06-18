Минздрав РТ назвал три самых распространенных психических заболевания среди взрослых

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Самыми распространенными психическими заболеваниями среди взрослого населения Татарстана стали расстройства непсихотического характера – невротические личностные расстройства и заболевания, которые протекают без психоза. На втором по распространенности месте стоят психозы, а на третьем – шизофрения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ со ссылкой на данные Татарстанстата.

По данным медиков, число психически больных людей остается почти неизменным, а вот число инвалидов по причине психических заболеваний растет.

«У нас имеется рост детской инвалидности по психическим заболеваниям, рост инвалидности среди психически больных взрослых. Инвалидность растет, потому что люди поздно обращаются к врачам. Приходят в частные центры, дома лечат, водят по всяким инстанциям, а к нам приходят уже в запущенном состоянии. А количество больных, если посчитать, примерно не меняется. Мы как наблюдали за 80 тысячами человек, так и наблюдаем», – объяснил главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева Фарит Зиганшин.



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