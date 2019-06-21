Делегация из Индонезии познакомилась с опытом РТ в сфере организации системы здравоохранения

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сегодня председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова встретилась с членами делегации Совета народных представителей провинции Ачех (Республика Индонезия) во главе с заместителем председателя Комиссии VI СНП (по социальной политике) Сулейманом Али. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Делегация находится в Татарстане с двухдневным рабочим визитом, основная цель которого — знакомство с системой здравоохранения и социального обслуживания населения», — говорится в сообщении.

Гости посетили ряд медучреждений, на встрече в Государственном Совете состоялся обмен законодательным опытом регионов двух стран.

По словам Светланы Захаровой, в Татарстане уделяют большое внимание вопросам доступности медицинской помощи, внедрению новых технологий, государственно-частному партнерству.

Члены делегации высоко оценили организацию системы здравоохранения в республике и планируют внедрить опыт республики в провинции Ачех. Также члены делегации надеются направлять студентов на обучение в медицинские вузы РТ.

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