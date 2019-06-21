Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Автоконцерн Ford планирует продать закрывающиеся заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах, сообщает ТАСС со ссылкой на министра торговли и промышленности Дениса Мантурова.

«В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — рассказал глава российского ведомства.

Денис Мантуров не упомянул возможных участников торгов.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что Ford Sollers завершил производство легковых автомобилей в Татарстане. На предприятии производились модели Ford Fiesta и Ford Ecosport, также в ОЭЗ «Алабуга» размещался завод двигателей.

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