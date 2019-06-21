В Госсовете РТ впервые вручили аттестаты выпускникам школ для детей с ОВЗ

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Госсовете Татарстана впервые выпускникам школ-интернатов для казанских и набережночелнинских детей с ограниченными возможностями здоровья вручили аттестаты о среднем общем образовании. Документ в торжественной обстановке получил 21 выпускник, сообщает пресс-служба парламента республики.

На мероприятие были приглашены выпускники Казанской школы-интерната имени Е. Г. Ласточкиной и Набережночелнинской школы № 88. Учащихся со значимым событием в их жизни поздравила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова. Она отметила, что подобная встреча в стенах татарстанского парламента проходит впервые.

Депутат подчеркнула, что Госсовет РТ и парламентское объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в этом созыве очень много занимались вопросами инклюзивного образования, чтобы «дети, имеющие проблемы со здоровьем, были адаптированы в жизни и чувствовали себя очень уверенно».

«Глядя на вас сегодня и слушая ваши характеристики, можно сказать однозначно, что у вас неограниченные возможности, силы, желание и стремление добиться успехов. Сделайте все, чтобы эти неограниченные возможности были реализованы», – пожелала выпускникам Ларионова.

На базе школы-интерната имени Е. Г. Ласточкиной открыт филиал профессионально-технического училища, где старшеклассники получают такие специальности, как резчик по дереву, столяр-плотник, декоративная вышивка, швея, штукатур-маляр, художник-оформитель. Многие из выпускников продолжают учебу в высших и средних учебных заведениях Татарстана и России.

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