Татар-информ

21 июня 2019, 16:16

Культура

Баран, тюбетейка от американского имама и мопед: какие подарки собрали в Казани для Сабантуя

Рекомендуем

Культура

Баран, тюбетейка от американского имама и мопед: какие подарки собрали в Казани для Сабантуя

Фото: Владимир Васильев

Делегация с песнями и танцами прошла по столице Татарстана и получила призы для национального праздника.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Праздничное шествие для сбора подарков на Сабантуй прошло в Казани. Церемония началась возле парка культуры и отдыха им. Горького. На этой площадке артисты исполнили зажигательные татарские танцы, песни, получили первые дары и белого барана.

«Здорово, что такие традиционные мероприятия переходят из села в город. Это аутентичная культурная особенность нашего народа, которая привлекает туристов в Казань, что очень радует», — поделилась руководитель Комитета содействия развитию туризма в Казани Дарья Санникова.

 

Далее делегация на конях, повозках и двухэтажном автобусе проехала по центру города, поздравляя казанцев и гостей столицы с наступающим праздником. Возле театра оперы и балета им. Джалиля сборщиков подарков встретили татарские певцы и гармонисты, заместитель директора театра Юрий Ларионов преподнес в дар записи трех концертов «Узгэреш Жиле», а к массовому танцу присоединилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. Под татарские, русские, мордовские и удмуртские танцы и песни на шест повязали множество полотенец

«Традиция собирать полотенца, платки и отрезы ткани для победителей Сабантуя появилась в сельской местности, но недавно начала возрождаться в Набережных Челнах и Казани. Парня, который несет шест с дарами называют „сөлге элүче“», — рассказала доцент кафедры социально-культурной деятельности и педагогики казанского государственного института культуры и искусств Гульзирак Калимуллина.

На следующей площадке шест украсила голубая шаль от артистов татарского академического театра им. Камала, они также исполнили отрывок спектакля «Голубая шаль».

Далее сборщики подарков дошли до Старо-Татарской слободы, где их встретил и поприветствовал на арабском языке имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдин. К его поздравлениям присоединился председатель объединения мусульман США, имам-хатыйб крупнейшей мечети Вирджинии Мухаммад Маджид.

«Я первый раз в Казани и в России, счастлив увидеть эту традицию. У вас очень богатая история», — отметил он и передал сборщикам подарков платок и тюбетейку.

Коллективы Дома дружбы народов Татарстана и казанских вузов исполнили танцы и песни народов мира, а подарки на Сабантуй, в числе которых оказался мопед, передали 40 казанских кафе, ресторанов, магазинов и гостиниц — целую повозку даров, которые раздадут победителям соревнований на Сабантуе.

Подробнее о том, как отпразднуют Сабантуй в Казани 23 июня, читайте на портале «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ассоциация кино тюркского мира планирует выйти на турецкий рынок кинопроката
Новости дня
17:18
Ветеринарный надзор Татарстана вернул в Башкортостан 130 овец
17:08
Глава Минлесхоза Татарстана предложил создать в Казани городское лесничество

В столице республики имеются массивы городских лесов, где необходимо регулярно проводить лесохозяйственные работы, отметил Равиль Кузюров.

17:04
В Татарстане в первый час работы горячей линии по оказанию помощи семьям поступило 20 обращений

Много обращений было связано с выплатой алиментов и с проблемами здоровья.

17:03
Сегодня 110-летие отмечает кинологическая служба УФСИН России

Свои поздравления коллегам и ветеранам передают руководство и весь личный состав УФСИН России по РТ.

16:46
Ассоциация кино тюркского мира планирует выйти на турецкий рынок кинопроката

В Казани открылся II Международный фестиваль тюркского кино.

16:36
Минздрав РТ назвал три самых распространенных психических заболевания среди взрослых

В Татарстане увеличивается число инвалидов по причине психических заболеваний.

16:30
Мухаметшин: Без человеческого капитала реализовать нацпроекты непросто

В Казани прошел III обучающий модуль образовательной программы «Конкурс стратегических инициатив "Локомотивы роста"», проводимой «Единой Россией».

16:26
В Госсовете РТ впервые вручили аттестаты выпускникам школ для детей с ОВЗ

Аттестаты в парламенте республики вручили 21 выпускнику Казанской школы-интерната имени Е. Г. Ласточкиной и Набережночелнинской школы № 88.

16:25
МЧС Татарстана напоминает об осторожности во время гроз и сильного ветра

Сегодня вечером и завтра в республике возможны грозы и ветер до 20 метров в секунду.

16:16
Баран, тюбетейка от американского имама и мопед: какие подарки собрали в Казани для Сабантуя

Делегация с песнями и танцами прошла по столице Татарстана и получила призы для национального праздника.

16:13
Прокуратура требует, чтобы казанская строительная фирма заплатила работникам долг в 15 млн рублей

159 работникам «Спецподводтрубопроводстроя» не платили зарплату три месяца.

16:06
В Болгар на VIII Форум мусульманской молодежи съедутся молодые люди со всей России

К участию в ежегодном слете приглашаются двести молодых мусульман в возрасте от 18 до 30 лет.

16:00
В подземном храме собора Казанской иконы Божией Матери осенью откроется музей воссоздания святыни

Реставраторы начали работы по воссозданию росписей по эскизам начала ХХ века.

15:54
Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Денис Мантуров не упомянул возможных участников торгов.

15:50
Обновленный памятник Ленину установят на центральной площади Рыбной Слободы до конца августа

Распространяемая в соцсетях информация о том, что «в Рыбной Слободе произошло кощунство – снос памятника Ленину», не соответствует действительности.

15:48
Министерство спорта РТ займется финансированием республиканской академии футбола

Возглавить академию может экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

15:45
Делегация из Индонезии познакомилась с опытом РТ в сфере организации системы здравоохранения

Представители провинции Ачех посетили ряд медучреждений, на встрече в Госсовете РТ состоялся обмен законодательным опытом регионов двух стран.

15:38
Гидрометцентр предупредил о грозе в Татарстане 22 июня

Прогнозируется кратковременное усиление юго-западного ветра до 15 — 20 м/с.

15:35
Суд отправил в колонию на три года водителя иномарки, сбившего насмерть 15-летнюю девочку в Казани

Назип Каюмов за рулем «Фольксвагена Джетта» вылетел на «красный» на пешеходный переход на улице Ершова, сбил девочку и скрылся с места ДТП.

15:24
Главврач психиатрической больницы РТ: Люди стали отказываться от своих психически больных родителей

Сегодня в Татарстане на учете с психическими расстройствами состоят 64 тыс. 600 человек.

15:12
«Татнефть» получила первый бензин на установке, которая удвоит мощности «ТАНЕКО»

С запуском нового оборудования нефтяники Татарстана смогут перерабатывать половину нефти, добываемой на месторождениях «Татнефти».

15:10
«К турбине надо относиться как к самому себе»: как работает Шеморданское ЛПУМГ

В зоне ответственности Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов — 1,3 тыс. км газопроводов.

15:02
Передачу об обычаях и традициях татарского народа планируют выпустить в этом году

Президент «Казахфильма» планирует снять ленту о татарском народе в рамках цикла передач «Тюрки мира».

14:52
Татарстан и Узбекистан снимут совместный фильм по произведению писательницы Зифы Кадыровой

Картина «Сумбуль» станет прокатной, однако сроки ее выхода пока неизвестны.

14:34
КФУ будет проводить оптические наблюдения космоса с Земли для российской миссии «Спектр-РГ»

Наблюдения будут проводиться на уникальном российско-турецком телескопе РТТ-150.

События