Баран, тюбетейка от американского имама и мопед: какие подарки собрали в Казани для Сабантуя

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Праздничное шествие для сбора подарков на Сабантуй прошло в Казани. Церемония началась возле парка культуры и отдыха им. Горького. На этой площадке артисты исполнили зажигательные татарские танцы, песни, получили первые дары и белого барана.

«Здорово, что такие традиционные мероприятия переходят из села в город. Это аутентичная культурная особенность нашего народа, которая привлекает туристов в Казань, что очень радует», — поделилась руководитель Комитета содействия развитию туризма в Казани Дарья Санникова.

Далее делегация на конях, повозках и двухэтажном автобусе проехала по центру города, поздравляя казанцев и гостей столицы с наступающим праздником. Возле театра оперы и балета им. Джалиля сборщиков подарков встретили татарские певцы и гармонисты, заместитель директора театра Юрий Ларионов преподнес в дар записи трех концертов «Узгэреш Жиле», а к массовому танцу присоединилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. Под татарские, русские, мордовские и удмуртские танцы и песни на шест повязали множество полотенец.

«Традиция собирать полотенца, платки и отрезы ткани для победителей Сабантуя появилась в сельской местности, но недавно начала возрождаться в Набережных Челнах и Казани. Парня, который несет шест с дарами называют „сөлге элүче“», — рассказала доцент кафедры социально-культурной деятельности и педагогики казанского государственного института культуры и искусств Гульзирак Калимуллина.

На следующей площадке шест украсила голубая шаль от артистов татарского академического театра им. Камала, они также исполнили отрывок спектакля «Голубая шаль».

Далее сборщики подарков дошли до Старо-Татарской слободы, где их встретил и поприветствовал на арабском языке имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдин. К его поздравлениям присоединился председатель объединения мусульман США, имам-хатыйб крупнейшей мечети Вирджинии Мухаммад Маджид.

«Я первый раз в Казани и в России, счастлив увидеть эту традицию. У вас очень богатая история», — отметил он и передал сборщикам подарков платок и тюбетейку.

Коллективы Дома дружбы народов Татарстана и казанских вузов исполнили танцы и песни народов мира, а подарки на Сабантуй, в числе которых оказался мопед, передали 40 казанских кафе, ресторанов, магазинов и гостиниц — целую повозку даров, которые раздадут победителям соревнований на Сабантуе.

Подробнее о том, как отпразднуют Сабантуй в Казани 23 июня, читайте на портале «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.