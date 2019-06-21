Татар-информ

21 июня 2019, 15:50

Общество

Обновленный памятник Ленину установят на центральной площади Рыбной Слободы до конца августа

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Общество

Обновленный памятник Ленину установят на центральной площади Рыбной Слободы до конца августа

Фото: администрация поселка Рыбная слобода

Распространяемая в соцсетях информация о том, что «в Рыбной Слободе произошло кощунство – снос памятника Ленину», не соответствует действительности.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Отреставрированный памятник Ленину будет установлен на центральной площади Рыбной Слободы до конца августа – работы на обновление мемориала и постамент обойдутся в 3 млн рублей, сообщает администрация поселка.

Власти обратили внимание жителей, что распространяемая в соцсетях информация о том, что «в Рыбной Слободе произошло кощунство – снос памятника Ленину», не соответствует действительности. Памятник «вождю революции» «исчез» в связи с реконструкцией.

В официальном аккаунте Instagram`a «Моя Рыбная Слобода» говорится: «В рамках реализации республиканской программы "Общественные пространства" на центральной площади поселка запланировано благоустройство территории и перенос отремонтированного памятника Ленина на новое место. Памятник "вождю революции" будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади».

Ранее в районном Доме культуры Рыбной Слободы состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства улицы Ленина в п. г. т. Рыбная Слобода (вторая очередь).

Во встрече приняли участие активные горожане, представители общественного совета афганцев, местного отделения Коммунистической партии РФ, Совета ветеранов, исполкома Рыбно-Слободского района, военкома, педагогов Рыбно-Слободского агротехнического техникума и других активистов. Обсуждение модерировали архитекторы Эдуард Губеев, а также Рушан Шафигуллин.

В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы благоустройства территории, установки мемориалов и постамента под памятник Ленину на новое место, на центральной площади поселка. Сам памятник Ленину пройдет капитальный ремонт по специальной поэтапной технологии и обретет место на площади согласно разработанной и обсуждаемой с общественностью концепции.

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